Летчики Росгвардии исполнили мечту 10-летнего кемеровчанина

Сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области пригласили в гости 10-летнего Константина Анкудинова, мечтающего стать военным. Желание юному кемеровчанину привил его дед Артур Викторович Маненко – воин-интернационалист, водитель БТР, последним покинувший территорию Афганистана в 1989 году с генерал-полковником Борисом Громовым на борту.

Начальник штаба кемеровского АОСН капитан Александр Ткачук рассказал мальчику об истории подразделения, которому в этом году исполнится 30 лет. Костя узнал, что летчики Росгвардии участвуют в разведывательно-поисковых и спасательных операциях, розыске, преследовании и задержании опасных преступников.

Мальчик побывал на предполетной подготовке, в ходе которой узнал про основы авиационной техники и техники пилотирования, воздушной навигации и даже прошел медицинское освидетельствование для допуска к полетам. После этого Костя побывал на взлетной полосе, где впервые встретился с вертолетом Ми-8 – юный гость отряда смог посидеть в командирском кресле и узнал о назначении разных приборов.

В завершении мероприятия Александр Ткачук подарил Косте футболку с символикой авиации Росгвардии. Офицер выразил надежду, что встреча оставит у школьника незабываемые воспоминания и утвердит его в выборе будущей профессией.