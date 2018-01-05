Киноафиша Тяжинского РДК

В Кемерове пять человек отравились угарным газом и госпитализированы 3 января в 18:30 на улице Фрунзе в Кемерове у пяти человек диагностировали отравление угарным газом.

Кемеровчанин стал жертвой драки в Кировском районе В результате драки пострадал местный житель. Инцидент произошел в промежуток с 4 до 6 часов утра.

Водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе в Кемерове Девушка переходила дорогу по нерегулируемой "зебре", когда ее сбил водитель такси.