Киноафиша Тяжинского РДК

В январе 2018 года в Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» будут демонстрироваться анимационные и кинофильмы.
6 января – «Тарзан», анимация, производство Германия (6+), начало в 17.00
6 января – «Соловей-разбойник», комедия, пр. Россия (16+), начало в 19.00
13 января – «Легенда острова Двид», приключения, фантастика, пр. Россия (6+), начало в 17.00
13 января – «Озеро героев», комедия, пр. Россия (6+), начало в 19.00
20 января – «Банда котиков», анимация, пр. Мексика (6+), начало в 17.00
20 января – «Второе детство», семейный фильм, пр. Россия (6+), начало в 19.00
27 января – «Первоклашки», комедия, пр. Россия (0+), начало в 17.00
27 января – «Никита-кожемяка», анимация, пр. Украина (6+), начало в 19.00
Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 70 рублей.
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