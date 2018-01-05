Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Киноафиша Тяжинского РДК

В январе 2018 года в Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» будут демонстрироваться анимационные и кинофильмы.
6 января – «Тарзан», анимация, производство Германия (6+), начало в 17.00
6 января – «Соловей-разбойник», комедия, пр. Россия (16+), начало в 19.00
13 января – «Легенда острова Двид», приключения, фантастика, пр. Россия (6+), начало в 17.00
13 января – «Озеро героев», комедия, пр. Россия (6+), начало в 19.00
20 января – «Банда котиков», анимация, пр. Мексика (6+), начало в 17.00
20 января – «Второе детство», семейный фильм, пр. Россия (6+), начало в 19.00
27 января – «Первоклашки», комедия, пр. Россия (0+), начало в 17.00
27 января – «Никита-кожемяка», анимация, пр. Украина (6+), начало в 19.00
Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 70 рублей.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове пять человек отравились угарным газом и госпитализированы
3 января в 18:30 на улице Фрунзе в Кемерове у пяти человек диагностировали отравление угарным газом.
Кемеровчанин стал жертвой драки в Кировском районе
В результате драки пострадал местный житель. Инцидент произошел в промежуток с 4 до 6 часов утра.
Водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе в Кемерове
Девушка переходила дорогу по нерегулируемой "зебре", когда ее сбил водитель такси.
В Кузбассе 20 пожарных тушили частный дом
В Новокузнецком районе 3 января загорелся частный садовый дом. На место происшествия прибыли 20...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus