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В Кузбассе пройдут киномероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации

Киномероприятия «Государственные символы России» состоятся 22 августа на всей территории Кемеровской области.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

В 22 учреждениях культуры Кемеровской области пройдут киномероприятия «Государственные символы России» с демонстрацией научно-популярного    фильма    "Флаг    России"    и    анимационного познавательного альманаха "Гора самоцветов" из областного фильмофонда «Кузбасскино».

В ГАУК КО «Кузбасскино» киномероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации состоится для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) "Детский дом №1".

Главная цель мероприятий — рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/08/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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