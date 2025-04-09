Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Киноурок «Память поколений» прошел Мариинске

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» с учащимися школ города обсудили важные темы – поиск пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны и деятельность поисковых отрядов.
Киноурок был приурочен к показу фильма «Часы для Веры», созданного омской киностудией при поддержке «Поискового движения России». Картина, полная драматизма, подчеркивает важность поисковой работы и увековечивания памяти о героях минувшей войны.
В городе Мариинске поисковой работой многие годы занималась краевед Елена Ивановна Власова. За время исследовательских и экспедиционных работ Елены Ивановны, групп школьников и других неравнодушных краеведов Мариинска были установлены места последних боев и гибели более 1500 солдат, призванных в действующую армию из Мариинского района.
Перед киноуроком сотрудники центра дополнительного образования детей провели в фойе культурно-досугового центра экскурсию «Память. По следам земляков». Ребята познакомились с уникальными экспонатами – вещами, привезенными поисковыми группами из экспедиций, такими как гильзы, портсигар, военная каска. Также школьники с интересом рассматривали муляжи стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
09/04/2025
Культура
Образование
Мариинск

Популярное за месяц
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»
Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus