Киселёвские росгвардейцы защитили горожанку от расправы сожителя

В ночное время в городе Киселёвск к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны при патрулировании улицы Маяковского обратилась гражданка со следами побоев и ранением шеи. Для пострадавшей стражи правопорядка вызвали бригаду медиков.

Росгвардейцы предварительно выяснили, что на 29-летнюю горожанку напал ее супруг. Дома между ними произошел конфликт, в результате злоумышленник избил и ранил кухонным ножом женщину. Потерпевшая покинула жилище и при виде патрульного автомобиля обратилась за помощью.

Росгвардейцы выдвинулись на место происшествия, где обнаружили и задержали 31-летнего подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали ранее судимого за истязание местного жителя правоохранителям.