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Киселёвские росгвардейцы защитили горожанку от расправы сожителя

    В ночное время в городе Киселёвск к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны при патрулировании улицы Маяковского обратилась гражданка со следами побоев и ранением шеи. Для пострадавшей стражи правопорядка вызвали бригаду медиков.

    Росгвардейцы предварительно выяснили, что на 29-летнюю горожанку напал ее супруг. Дома между ними произошел конфликт, в результате злоумышленник избил и ранил кухонным ножом женщину. Потерпевшая покинула жилище и при виде патрульного автомобиля обратилась за помощью.

    Росгвардейцы выдвинулись на место происшествия, где обнаружили и задержали 31-летнего подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали ранее судимого за истязание местного жителя правоохранителям.

 

   

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
21/08/2020
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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