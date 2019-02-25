Классика японской анимации «Навсикая из Долины ветров» в кинозале Кузбасскино

С 28 февраля в кинозале «Кузбасскино» состоится всероссийская премьера отреставрированной версии фильма Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», с которого началась история легендарной японской студии Ghibli.

В 2019 году фильму «Навсикая из Долины ветров» исполняется 35 лет — его премьера состоялась 11 марта 1984 года. Картина стала «путеводной звездой» легендарной студии Ghibli. Во время работы над фильмом в 1983 году оформилась команда будущей студии — продюсером картины стал Исао Такахата, друг и коллега Хаяо Миядзаки. Успех истории о Навсикае привел в 1985 году к образованию студии Ghibli, и с этого момента имена Миядзаки и Такахаты стали прочно связаны с новой студией.

Княжна Навсикая из Долины ветров живет в мире, переживающем экологическую катастрофу. Природа изменилась до неузнаваемости, оставшиеся в живых люди ведут бесконечные войны, но самую большую опасность представляет Лес, грозящий поглотить всю землю и уничтожить человечество. Сохранить хрупкий баланс природы и человека под силу только доброй и отважной Навсикае, обладающей уникальным даром — находить общий язык с обитателями ядовитого Леса.

Фильмы Хаяо Миядзаки, отреставрированные самим мастером — это подарок всем, кто знает, какое это чудо — анимация Миядзаки. Он мастерски раскрывает на экране мир сказок и фантастических историй и это особенно заметно на большом экране, когда в полной мере раскрывается визуальное решение и звуковой ряд. Это такое невероятное волшебство экрана, которое никак нельзя пропустить.

Афишу кинозалов Кузбасскино можно узнатьпо тел. 36-30-31, 36-44-10.

Ждем всех в кинозалах «Кузбасскино», пр. Советский 4.