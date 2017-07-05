«Классные классики»

После публикации VSE42.Ru опасный колодец в Кемерове закрыли После освещения редакцией VSE42.Ru опасный колодец без люка на улице Рутгерса был закрыт. Напомним...

Начальник департамента в Кузбассе уволился после драки с соседями «Сергей Карпунькин освобожден от должности начальника департамента промышленности по собственному...

Кемеровский гидрометцентр: июнь в Кузбассе не был аномально жарким Кемеровский гидрометцентр подвёл итоги июня. Как оказалось, первый месяц лета не был аномально...