2 июля на площади ДК «Прогресс» состоялась развлекательная программа «Классные классики», в рамках проведения семейных вечеров отдыха.
Что может быть лучше времени проведенного со своей семьей и близкими людьми. Участниками мероприятия стали жители поселка Малиновка. Взрослые и дети смогли поиграть в любимые всеми застольные и подвижные игры: лото, домино, классики. Весь вечер на площади звучала инструментальная музыка.
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