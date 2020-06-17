Клиники Кузбасса получат технику стоимостью 248 млн рублей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Два томографа, ангиограф, аппараты УЗИ, искусственной вентиляции легких и другую современную технику получат до конца 2020 года медицинские учреждения Кузбасса, специализирующиеся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Техника будет куплена в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального бюджета направлено 247,9 млн рублей.
Новая техника будет передана в два региональных сосудистых центра – на базе Клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша и Новокузнецкой городской больницы №1, а также в первичные сосудистые отделения в Мариинске, Прокопьевске и Новокузнецке.
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