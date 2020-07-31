«КМЗ» приобрел современные токарные станки с программным управлением

На Кемеровском механическом заводе (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» - управляющей организации АО «НПК «Техмаш») в автоматно-механическом цехе завершаются пуско-наладочные работы по монтажу двух новых токарных станков с числовым программным управлением « F.O.R.T МТ52». Новое оборудование позволит производить высокотехнологичную обработку деталей продукции специального и гражданского назначения.

Станки обладают высокой скоростью обработки, точностью, удобством в обслуживании. Цельнолитая наклонная станина из высококачественного чугуна гарантирует жесткость и виброустойчивость. Наклон дает возможность обрабатывать детали и облегчает ход стружки, а быстрые перемещения инструмента и высокая частота вращения шпинделя существенно сокращают время изготовления изделия. Широкий спектр функциональных возможностей позволяет производить осевое сверление, растачивание, нарезание резьбы и другие технологические операции.

-Коллектив Кемеровского механического завода в настоящее время успешно решает задачи по освоению новых направлений производства, выпуска качественной, востребованной рынком продукции. - Рассказал генеральный директор «КМЗ» П.А.Поволяев.- И, конечно, для организации рабочего процесса на максимально эффективном уровне необходимо современное оборудование. Поэтому только за последние месяцы закуплено семь новых токарных станков с числовым программным управлением, позволяющих производить высокоточную обработку деталей. Конечно, во многом это стало возможно благодаря поддержке Правительства Кузбасса, которое в ситуации пандемии помогло получить выгодное кредитование, необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки закупить технику и освоить производство клапанных систем для медицинских учреждений Кузбасса, а также ультрафиолетовых рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Функциональные возможности приобретенного оборудования очень широки, что позволяет успешно решать задачи по обработке различных сложных изделий продукции гражданского и специального назначения. Впереди еще много планов, реализация которых, я уверен, позволит заводу и дальше стабильно развиваться.