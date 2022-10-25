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Кольцевое пересечение повышает безопасность проезда на обходе Юрги

Транспортную развязку с современными светильниками построили в ходе капитального ремонта 9-километрового участка трассы Р-255 «Сибирь» обход города Юрги, в месте примыкания подъезда к Томску.

Проект капитального ремонта на участке с 6 по 15 км обхода Юрги реализован в период с мая 2021 года по октябрь 2022-го. Кольцевая развязка на км 15 построена с целью ликвидации места концентрации ДТП. Для её освещения использованы мачты с энегосберегающими светильниками. Пять таких конструкций заменяют сотню стандартных опор линий электропередачи.

Также на объекте модернизирована система водоотвода, что потребовало установки более 150 свай и строительства четырех объездных дорог. На протяжении 9 км дорожники заменили дорожную одежду с устройством  с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили откосы и кюветы, привели в порядок обочины, установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком.

В прошлом году капитальный ремонт был выполнен на участке обхода Юрги с 0-го по 6-й км, который принят в федеральную собственность двумя годами ранее. Таким образом, в течение двух лет этот участок трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области-Кузбассе полностью приведен в нормативное состояние.

 

 

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"

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kuzbassnews.ru
25/10/2022
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