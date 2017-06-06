Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Коллектив Отделения ПФР поздравляет коллег, сотрудников социальных служб, с профессиональным праздником!

Отделение ПФР по Кемеровской области - крупнейшее государственное учреждение, осуществляющее социальную поддержку жителей Кузбасса. Пенсионный фонд России – это не только финансовое учреждение, через которое до адресатов доводятся пенсионные и социальные выплаты. Именно Отделение и Управления ПФР представляют государство во взаимодействии с пенсионерами, инвалидами  и федеральными льготниками, каждый из которых хотя бы раз в год переступает порог клиентской службы.

Специалисты Управлений ПФР  Кемеровской области обслуживают 868 тысяч пенсионеров, осуществляют социальные выплаты 273 тысячам кузбассовцев,  ведут персональные пенсионные счета более 2,8 млн. жителей области, взаимодействуют со 107 тысячами страхователей.

Доходы бюджета Пенсионного фонда формируются за счет страховых взносов предприятий и предпринимателей области и за 2016 год составили 58,9 млрд рублей, на 1,2 млрд рублей выше уровня 2015 года.

Расходы бюджета Отделения ПФР за 2016 год составили 150 млрд. рублей, в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты - 7,1 млрд. рублей, федеральной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, с целью доведения их дохода до ПМП в регионе проживания – 1,6 млрд.  рублей, на предоставление материнского (семейного) капитала - почти 8 млрд. рублей; на выплаты по накопительной составляющей – 285,5 млн. рублей.

Ежемесячно на пенсионные и социальные выплаты расходуется 12,5 млрд. рублей.

Специалисты управлений  ПФР в прошлом и в текущем году назначили более 60 тысяч новых пенсий и обеспечили своевременную выплату всех видов пенсий.

В 2017 году страховые пенсии были проиндексированы дважды: с 1 февраля и с 1 апреля 2017 года. В результате страховые пенсии увеличились на 5,8%. Средний размер пенсии увеличился до 12 944 рублей.

Тариф страховых взносов в 2017 году на обязательное пенсионное страхование сохраняется на прежнем уровне  и составляет 22% от предельной величины облагаемой базы.

 

Общество
kuzbassnews.ru
06/06/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове уложили 157 000 кв. м. нового асфальта
По сообщению пресс-службы городской администрации, основные работы уже завершены на ул. Арочная, ул...
Архангельск оказался предпоследним в рейтинге «Лучших городов РФ»
Архангельск занял 82-е место в рейтинге «Лучший город РФ», состоящий из 83 мест. Свои голоса за них...
Кузбассовцев предупредили об опасности купания в фонтанах
В Кемеровской области на этой неделе установилась жаркая погода. Некоторые дети уже начали купаться...
На кузбасской трассе загорелся автобус
На трассе во время движения загорелся автобус, следовавший по маршруту "Кемерово–Яшкино".
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus