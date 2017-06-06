Коллектив Отделения ПФР поздравляет коллег, сотрудников социальных служб, с профессиональным праздником!

Отделение ПФР по Кемеровской области - крупнейшее государственное учреждение, осуществляющее социальную поддержку жителей Кузбасса. Пенсионный фонд России – это не только финансовое учреждение, через которое до адресатов доводятся пенсионные и социальные выплаты. Именно Отделение и Управления ПФР представляют государство во взаимодействии с пенсионерами, инвалидами и федеральными льготниками, каждый из которых хотя бы раз в год переступает порог клиентской службы.

Специалисты Управлений ПФР Кемеровской области обслуживают 868 тысяч пенсионеров, осуществляют социальные выплаты 273 тысячам кузбассовцев, ведут персональные пенсионные счета более 2,8 млн. жителей области, взаимодействуют со 107 тысячами страхователей.

Доходы бюджета Пенсионного фонда формируются за счет страховых взносов предприятий и предпринимателей области и за 2016 год составили 58,9 млрд рублей, на 1,2 млрд рублей выше уровня 2015 года.

Расходы бюджета Отделения ПФР за 2016 год составили 150 млрд. рублей, в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты - 7,1 млрд. рублей, федеральной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, с целью доведения их дохода до ПМП в регионе проживания – 1,6 млрд. рублей, на предоставление материнского (семейного) капитала - почти 8 млрд. рублей; на выплаты по накопительной составляющей – 285,5 млн. рублей.

Ежемесячно на пенсионные и социальные выплаты расходуется 12,5 млрд. рублей.

Специалисты управлений ПФР в прошлом и в текущем году назначили более 60 тысяч новых пенсий и обеспечили своевременную выплату всех видов пенсий.

В 2017 году страховые пенсии были проиндексированы дважды: с 1 февраля и с 1 апреля 2017 года. В результате страховые пенсии увеличились на 5,8%. Средний размер пенсии увеличился до 12 944 рублей.

Тариф страховых взносов в 2017 году на обязательное пенсионное страхование сохраняется на прежнем уровне и составляет 22% от предельной величины облагаемой базы.