Коллектив театра «Лица» Тяжинского РДК «Юбилейного» сплавился по реке Кия

Артисты народного театра предпочитают активный образ жизни, а также и активный вид отдыха. Творческий сезон 2018 года был очень насыщенный: премьеры, всероссийский фестиваль, гастроли, поэтому только экстремальный отдых на природе мог восстановить прежние силы и наполнить новыми эмоциями.

На берегах Кии расположены скалы с зубчатыми верхушками, поднимающиеся над рекой на 15-20 метров, водопады притоков, спадающие в реку, а так же памятник природы Белокаменный плес, где скалы поднимаются по обоим берегам на 100-метровую высоту, а с реки просматриваются пещеры и гроты. Отдельные скалы имеют свои названия: Великан, Отец и Сын, Одинокий. Также эти места в Тисульском районе славятся карстовыми пещерами, 25-метровым водопадом Лисий, Девонскими вулканами, Барабинской бухтой и Кондовой.

На протяжении всего течения река Кия очень живописна. Её берега сложены зубчатыми скалами, высота которых достигает 20-ти метров. С этих вершин потоки речной воды падают завораживающими водопадами. После впадения левого притока Кундата берег представлен глубоким ущельем, после которого начинается Белокаменный плес. Этот участок состоит из каменных пород белого, светло-серого и бурого цвета, высота местами достигает около 100 метров. Пробит плес многочисленными пещерами и гротами. За ним находится заповедник. Он был создан для того чтобы сохранить и увеличить популяцию животных, проживающих в этом крае: северного оленя, бобра, выдры, соболя и лося.

Река Кия – популярное место для сплава и прекрасного полноценного отдыха. Здесь можно встретить группы на надувных лодках, байдарках. Отдых в этих местах пользуется популярностью, так как здесь очень чистый воздух и прекрасная природа. На берегах Кии нет ни одного промышленного предприятия. Этот факт благотворно влияет на экологическую ситуацию не только водной артерии, но и региона в целом. Воздух чистый, а реки богаты рыбой.

Вечерний досуг проводили, участвуя в веселых конкурсах «обними друга», «прости врага», «достань звезду для друга». Утро встречали походными горячими блинами и травяным чаем. Другой вечер посвящался «Именному дню» актрисы Натальи Лобановой. Секретный сценарий в форме бенефиса был приятной неожиданностью для виновницы торжества. Цветы, аплодисменты, улыбки, конфетти создавали праздничную атмосферу. Софитами сияли ночные звезды, главным спецэффектом послужил большой костер, напоминающий теплый семейный очаг.

Отдых состоялся замечательный, в памяти у самодеятельных артистов остались отличные впечатления. Вековым скалам они клятвенно обещали вернуться сюда на следующих театральных каникулах.