Команда кузбасской Росгвардии впервые стала победителем областного чемпионата по футболу среди силовиков

Сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали победителями в областных межведомственных соревнованиях по футболу.

В сборную команду войск правопорядка вошли представители СОБР, кемеровского и новокузнецкого ОМОН, вневедомственной охраны и территориального управления Росгвардии. Их соперниками стали футболисты из ГУФСИН, ФСБ, МВД и ФССП. Соревнования традиционно прошли на базе городского дома физической культуры и спорта «Динамо». В результате упорной борьбы росгвардейцы заняли первое место в командном зачете и набрали 12 очков, вдвое опередив своих ближайших соперников. До этого времени бессменными лидерами на протяжении десяти лет оставались федеральной службы исполнения наказания.

По итогам чемпионата спортсменов Росгвардии организаторы соревнований наградили памятным кубком и грамотами. Второе и третье места завоевали команды ГУФСИН и ФСБ, соответственно.