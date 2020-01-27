Команда КВН «Зеленый чемодан» прошла в телевизионную лигу КВН на Первом канале

Цивилев пригласил кузбассовцев на «Дни науки» В понедельник, 27 января, в Кемеровской области стартует форум "Дни науки", который...

В Кузбассе ГИБДД проверит пешеходов и водителей В Кузбассе с 27 января по 9 февраля инспекторы ГИБДД проверят пешеходов и водителей на соблюдение...

Волонтеры ищут пропавшего прошлой весной кузбассовца В Кемеровской области ведутся поиски пропавшего без вести Вавилова Константина Валерьевича, 1972...