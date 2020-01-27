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Команда КВН «Зеленый чемодан» прошла в телевизионную лигу КВН на Первом канале

С 12 по 25 января в Сочи проходил XXXI Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020». Всего в фестивале приняли участие 477 команд.

Кузбасс представили команды «Зеленый чемодан» (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»), «Не все дома» (Кемерово), «Неплохо сыграно» (ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»), «Сборная соседей» (СТФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»), «Группа риска» (профсоюз работников здравоохранения, Новокузнецк), «Копы» (Кемерово).

По итогам двух отборочных туров команда КВН «Зеленый чемодан» попала в число 24 команд, отобранных для игр сезона Премьер-лиги МС КВН.

В 2017 году «Зеленый чемодан» стала чемпионом Студенческой лиги КВН (Кемерово), в 2018 году – чемпионом официальной лиги КВН «Кузбасс», а в 2019 году дошли до полуфинала Международной лиги МС КВН (Минск). 

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
27/01/2020
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