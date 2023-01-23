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Компания «Новокузнецктехмонтаж» обязана выплатить более миллиона рублей за ущерб, причинённый автомобилю кемеровчанки

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «KAMAZ», принадлежащего мариинской компании «Новокузнецктехмонтаж», и автомобиля «Volkswagen Touareg», принадлежащего 27-летней жительнице города Кемерово, произошло в областном центре в середине июня 2022 года неподалёку от «Дома культуры шахтёров». Виновным в совершённом ДТП был признан водитель «KAMAZ», но компания-собственник добровольно выплачивать сумму ущерба отказалась, в связи с чем кемеровчанка была вынуждена обратиться в суд…

Из материалов гражданского дела следует, что в областном центре в середине июня 2022 года недалеко от «Дома культуры шахтёров» произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Touareg» и «KAMAZ-65206», виновником которого был признан водитель большегруза, принадлежащего мариинской компании «Новокузнецктехмонтаж». Страховая компания, в которой была застрахована ответственность мариинской фирмы, выплатила 27-летней владелице «Volkswagen» 400 тысяч рублей, но этого было недостаточно для возмещения ущерба автомобилю. Поэтому женщина обратилась к независимому оценщику, который оценил стоимость восстановительного ремонта автомобиля на дату ДТП в размере около 2 миллионов 400 тысяч рублей. В итоге автолюбительница в досудебном порядке потребовала от компании «Новокузнецктехмонтаж» оставшуюся после страховых выплат сумму ущерба в размере около 2 миллионов рублей. Но руководство компании оставило претензию без внимания. В результате кемеровчанка обратилась в суд, дополнительно включив в иск и судебные расходы.

Представителем компании «Новокузнецктехмонтаж» иск в объёме заявленных требований признан не был. Выражая несогласие со стоимостью восстановительного ремонта автомобиля «Volkswagen Touareg», настаивали на проведении ещё одной судебной автотехнической экспертизы.

И действительно, эксперты Кемеровской лаборатории судебной экспертизы определили стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учёта износа в размере около полутора миллионов рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области согласился с выводами экспертов, и решил частично удовлетворить заявленные требования кемеровчанки.

В результате суд постановил взыскать с компании «Новокузнецктехмонтаж» около 1 миллиона 100 тысяч рублей, в сумму которых вошли как стоимость ущерба, причинённого автомобилю, так и судебные расходы.

Обжаловать решение суда никто из сторон не стал.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
23/01/2023
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