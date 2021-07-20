Компания «Россети Сибирь» направила более миллиарда рублей на техническое обслуживание и ремонт сетей в Кузбассе

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» вступили в самую активную фазу реализации ремонтной программы по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону 2021–2022 годов.



С момента старта программы кузбасские энергетики уже выполнили ремонт одной тысячи километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 2,5 тысяч опор на линиях 0,4–110 кВ, что позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей.



В настоящее время выполнено 55 % запланированных на год мероприятий. Затраты с начала года превысили 555,6 млн рублей. Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры направлено 1,067 млрд рублей. Работы ведутся на всей территории Кемеровской области.



До конца 2021 года будет отремонтировано ещё 0,8 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и заменено 2,22 тысяч опор на ЛЭП напряжением 0,4–110 кВ. Также кузбасские энергетики заменят неизолированный провод на более надёжный и безопасный самонесущий изолированный провод – он исключает возможность воровства электроэнергии.



Особое внимание компания уделяет расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. За шесть месяцев текущего года объём работ по расчистке просек составил 681 га. Содержание трасс в соответствии с действующими нормами обеспечивает надёжное функционирование воздушных линий электропередачи. Расчищенные просеки значительно снижают риск возгорания под ЛЭП и являются дополнительным барьером распространения лесных пожаров, так как служат своеобразными противопожарными полосами, препятствующими развитию стихии.