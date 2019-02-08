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Концепция непрерывного образования – это следование мировому тренду

Холдинг «ТопПром» в 2019 году, в рамках концепции непрерывного обновления знаний, планирует увеличить расходы на обучение сотрудников до 14, 1 миллионов рублей, что в два раза больше чем в 2018 году.

«Это следование общемировому тренду. Именно поэтому холдинг придерживается концепции LLL, концепции непрерывного обучения и обновления знаний сотрудников. Так происходит развитие экономики предприятия через обучение персонала. Работники, в свою очередь, повышая квалификацию, повышают свои навыки и эффективность. Ведь сегодня экономика строится на знаниях. Поэтому, инвестиции в людей - это принцип холдинга «ТопПром», - сказала начальник управления по работе с персоналом холдинга х Елена Однолько.

Однолько отметила, что Холдинг, в рамках повышения качества знаний, значительно увеличил долю сотрудников, отправляемых учиться в ведущие российские образовательные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Приоритетным направлением в холдинге остается повышение безопасности труда.х

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kuzbassnews.ru
08/02/2019
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Новокузнецк
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