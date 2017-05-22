Концерт "Россия, слово о тебе!"

К 400-летию города Новокузнецка Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» в концертной программе «Россия, слово о тебе!»

при участии:

народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко

народной артистки России Ольги Волковой

народной артистки России Илзе Лиепа

народного артиста России Игоря Скляра

лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева

Режиссер – Любовь Гречишникова

Сценография – Павел Каплевич

О России с ее трагическими и счастливыми страницами биографии расскажет ансамбль «Русская песня» в своей юбилейной программе. В мощный «народный хор» сойдутся голоса солистов ансамбля и драматических артистов. Народная культура, пройдя сквозь века, сольется в единое целое с музыкой, прозой, поэзией, живописью гениев русского классического искусства, которые вволю черпали свое вдохновение из народных напевов, наигрышей, сказаний, ремесел.

Застывшие очертания узнаваемой и такой родной природы, романтические и вдохновенные лица, запечатленные на полотнах русских художников, промелькнут средь декораций разрушенного храма и исчезнут в легкой дымке подмосковной усадьбы. На сцене появится русская береза, пробуждая в страннике тоску по далекой Родине, из темноты вдруг возникнут сгоревшие избы, всем своим видом кричащие об ужасах той страшной войны, воплотится московский дворик со своими завсегдатаями – жителями окрестных коммуналок…

Куда бы ни завела история, в какую эпоху не окунулся бы зритель, везде его сопровождает народная песня, как компас, как жизненный ориентир…

В концерте прозвучат лучшие песни из репертуара ансамбля за сорок лет, а исполненные выдающимися артистами отрывки из классических литературных произведений придадут всему действу особый драматизм, пронзительность и напряженность.

За один вечер перед зрителями предстает такая разная и многоцветная Россия: звонкая, вольная, лихая, надломленная и исстрадавшаяся, родная и до боли чужбинная, светлая, святая и одухотворенная.