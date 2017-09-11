Концерт в поле

Учащиеся Тяжинской средней школы № 2 побывали с концертом у хлеборобов крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского.
Перед началом выступления ребята вручили участникам уборочной кампании домашний пирог с клубничным вареньем. В разгар страды школьники порадовали хлеборобов своим творчеством.
В концертную программу вошли музыкальные композиции о Родине, казачьи песни, частушки и фрагменты из произведений классической литературы. Завершила концерт учитель музыки и технологии Татьяна Михайловна Демидкова с песней «Радуга».
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского поблагодарил юных артистов за замечательный концерт и угостил ребятишек арбузами. Директор Тяжинской средней школы № 2 Елена Вячеславовна Скресанова выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с хозяйством.
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