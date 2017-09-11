Концерт в поле

Кемеровчанка нашла в купленном твороге неприятный сюрприз Одна из интернет-пользовательниц пожаловалась на муху, найденную в пачке с творогом.

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