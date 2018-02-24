Конкурс допризывников в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся районный конкурс допризывников «Сегодня – мальчишки, а завтра – солдаты».

В конкурсе приняли участие команды тяжинских средних школ № 1, № 2, № 3, Тяжинского агропромышленного техникума, Итатской средней школы.

Допризывники приняли участие в конкурсе «Визитная карточка», «Неполная разборка и сборка автомата», «Биатлон». В конкурсе «Интеллектуальный», ребята ответили на вопросы по истории Кузбасса, о проведении чемпионата мира по футболу, Великой Отечественной войне и физкультурно-спортивном комплексе ГТО.

Конкурсанты проявили силу и ловкость в конкурсе «Военизированная эстафета», которая включала в себя несколько этапов: преодоление паутины, выполнение команды «Газы!», метание гранаты и транспортировка больного. Также ребята продемонстрировали строевые приемы в движении и на месте в составе отделения с исполнением строевой песни.

Победителем конкурса допризывников «Сегодня – мальчишки, а завтра – солдаты» стала команда Тяжинской средней школы № 3. На втором месте ребята из Тяжинской средней школы № 2 и третье место досталось студентам Тяжинского агропромышленного техникума. Команды-победители награждены почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района с денежной премией.

Участников конкурса активно поддерживали болельщики. Перед ребятами выступили эстрадная группа «Сибирский тракт» (РДК «Юбилейный»), солистка Надежда Ненашкина (Парк культуры и отдыха), солист вокальной студии «Акцент» Константин Толиков (Тяжинский агропромышленный техникум), танцевальные коллективы «Эдельвейс» (ТСШ №1) и «Созвездие» (ЦДО).