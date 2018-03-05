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Конкурс медийных работ в Юрге

В духовно-просветительском центре кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи города Юрги состоялся финал епархиального конкурса медийных работ «Афганская вьюга».
Конкурс, приуроченый к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, провели епархиальные отделы молодежной работы и социального служения.
К участию в конкурсе были приглашены воспитанники воскресных школ, учащиеся общеобразовательных и детских социальных учреждений, действующих на территории Мариинской епархии.
Ребята должны были представить на суд жюри медийные презентации, посвященные истории афганской войны, ее ключевым боям и судьбам отдельных героев. В общей сложности, на конкурс поступило 12 работ – из городов Юрги и Тайги, села Суслово и поселка Итатский.
Юные авторы презентаций лично представили их жюри. Победителем конкурса был признан юргинец Андрей Ивахнюк, рассказавший в своей презентации о штурме дворца Амина и создании группы «Альфа».
Второго места удостоена Анастасия Шильникова из поселка Итатский Тяжинского района. Третье место присуждено Евгении Светлик из села Суслово Мариинского района. Обе школьницы рассказали о своих односельчанах, павших на афганской земле.
Призерам конкурса от Мариинской епархии были вручены дипломы и ценные подарки. Завершилось мероприятие панихидой об упокоении душ воинов, погибших в далекой южной стране.
В феврале 2019 года, когда будет отмечаться 30-летний юбилей вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Афганская вьюга» состоится вновь.

Образование
Мариинск
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
05/03/2018
Образование
Мариинск
Тяжин
Юрга
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