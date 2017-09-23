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Конкурс профмастерства в Тяжине

В Тяжинском АТП прошёл традиционный зональный конкурс профессионального мастерства среди водителей и руководства автотранспортных предприятий Кемеровской области.
Свое профессиональное мастерство продемонстрировали представители Промышленновского, Тяжинского, Мариинского, Ижморского, Анжерского, Яшкинского, Юргинского и Топкинского ПАТП.
Участников соревнований ждали серьезные испытания: проверка знания правил дорожного движения и скоростное маневрирование. Также водители выполняли на время дорожные фигуры: «Змейка», «Тоннельные ворота», «Бокс», «Линия стоп» и другие.
В состав команды Тяжинского АТП вошли высококлассные водители. В индивидуальном зачете Александр Миханошин на городском автобусе «НЕФАЗ» занял первое место. Александр Зюрин на междугородном автобусе «НЕФАЗ» и Андрей Кузоро на автобусе «ПАЗ» – на втором месте.
Виртуозное вождение продемонстрировали и руководители автотранспортных предприятий. Директор Тяжинского АТП Сергей Николаевич Коночкин на легковом автомобиле «Волга» занял второе место.
В общекомандном зачете Тяжинское автотранспортное предприятие заняло второе место, уступив команде Юргинского ПАТП. Третье место досталось водителям Ижморского автопредприятия.
Участников и гостей конкурса порадовали своим творчеством учащиеся Тяжинской средней школы № 2. Ребята исполнили для автомобилистов песни и частушки.

Общество
Ижморский
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
23/09/2017
Общество
Ижморский
Тяжин
Юрга
Новости Кузбасса

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