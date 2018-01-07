Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Конкурс Снегурочек в Итате

В Итатской средней школе Тяжинского района прошел конкурс Снегурочек.
Семь конкурсанток, учениц 8-11-х классов, представили разработки своего новогоднего модельного агентства. Особенно сильное впечатление на зрителей и жюри произвела экологическая коллекция нарядов из пластиковых отходов – одноразовых стаканов, пакетов, салфеток и резиновых перчаток. Экомода, представленная Вероникой Ширмановой, не оставила в зале равнодушных.
Также юные Снегурочки блистали знаниями новогодних национальных традиций в интеллектуальном состязании, рекламировали свои праздничные кулинарные блюда, проводили игры со зрителями и состязались в конкурсе на лучшее поздравление с Новым годом.
Победительницей конкурса «Русская Снегурочка года» стала одиннадцатиклассница Виктория Шураева. Она была награждена Почетной грамотой отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, остальные участницы конкурса получили благодарственные письма.
Секретарь районного местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Иванович Сорокин вручил каждой конкурсантке по торту.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/01/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Серийных грабителей из Новокузнецка выдала украденная куртка
Злоумышленников удалось задержать по горячим следам: их выдала украденная куртка, надетая на одного...
В Кемерове загорелся ВАЗ
В Кемерове в пятницу утром загорелся припаркованный ВАЗ. На место выезжали две пожарные машины и...
Кемеровский ХК «Кузбасс» обыграл «Строителя» со счетом 5:9
В пятницу, 5 января, кемеровский "Кузбасс" в стартовом туре второго круга чемпионата...
У кемеровчанки в ночном клубе украли сумочку с косметикой и деньгами
Веселье и танцы в ночном клубе закончились печально для одной из жительниц Кировского района...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus