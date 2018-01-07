Конкурс Снегурочек в Итате

В Итатской средней школе Тяжинского района прошел конкурс Снегурочек.
Семь конкурсанток, учениц 8-11-х классов, представили разработки своего новогоднего модельного агентства. Особенно сильное впечатление на зрителей и жюри произвела экологическая коллекция нарядов из пластиковых отходов – одноразовых стаканов, пакетов, салфеток и резиновых перчаток. Экомода, представленная Вероникой Ширмановой, не оставила в зале равнодушных.
Также юные Снегурочки блистали знаниями новогодних национальных традиций в интеллектуальном состязании, рекламировали свои праздничные кулинарные блюда, проводили игры со зрителями и состязались в конкурсе на лучшее поздравление с Новым годом.
Победительницей конкурса «Русская Снегурочка года» стала одиннадцатиклассница Виктория Шураева. Она была награждена Почетной грамотой отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, остальные участницы конкурса получили благодарственные письма.
Секретарь районного местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Иванович Сорокин вручил каждой конкурсантке по торту.
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