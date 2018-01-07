Конкурс Снегурочек в Итате

Серийных грабителей из Новокузнецка выдала украденная куртка Злоумышленников удалось задержать по горячим следам: их выдала украденная куртка, надетая на одного...

В Кемерове загорелся ВАЗ В Кемерове в пятницу утром загорелся припаркованный ВАЗ. На место выезжали две пожарные машины и...

Кемеровский ХК «Кузбасс» обыграл «Строителя» со счетом 5:9 В пятницу, 5 января, кемеровский "Кузбасс" в стартовом туре второго круга чемпионата...