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Консультирование по вопросам в области государственного земельного надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

      С начала 2023 года  государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области  проконсультировано 25  представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции  на территории Мариинского, Тяжинского, Тисульского муниципальных округов. Консультирование осуществлялось по вопросам в  области государственного земельного надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами как при личной  беседе, так и посредством телефонной связи. В ходе консультирований  госинспектором давались разъяснения  о видах, содержании, и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, содержания обязательных требований законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Общество
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