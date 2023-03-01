С начала 2023 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проконсультировано 25 представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории Мариинского, Тяжинского, Тисульского муниципальных округов. Консультирование осуществлялось по вопросам в области государственного земельного надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами как при личной беседе, так и посредством телефонной связи. В ходе консультирований госинспектором давались разъяснения о видах, содержании, и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, содержания обязательных требований законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов.