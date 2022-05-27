Контрабандист из Кузбасса отказался выполнить требование снятия запрещённой тонировки автомобиля

29-летний житель Мариинска, ранее осуждённый за контрабанду анаболических стероидов из республики Беларусь, не выполнил в установленный срок требования сотрудников ГИБДД об устранении запрещённой тонировки стёкол своего автомобиля, за что должен оплатить четырёхкратный размер штрафа, предусмотренный за такое нарушение. Об этом корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Ранее мы рассказывали о приговоре, постановленном в отношении местного «бодибилдера» за совершение контрабанды анаболических стероидов. А через полтора месяца после вступления вышеуказанного приговора в законную силу он, управляя своим автомобилем Лада 21140, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В результате замеров уровня светопропускания передних боковых стёкол автомобиля было установлено светопропускание 18,1% при разрешённом показателе не менее 70%. За это правонарушителю было назначен штраф в размере 500 рублей.

Одновременно с постановлением о назначении штрафа инспектором ГИБДД было вынесено требование об удалении со стёкол покрытия, ограничивающего обзорность. Срок для устранения нарушений – 2 дня.

Однако водитель в установленный срок требования не выполнил, в связи с чем совершил уже более серьёзное правонарушение – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. За совершение такого правонарушения размер штрафа установлен от 2 до 4 тысяч рублей, а также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В суде нарушитель признал себя виновным и пояснил, что забыл к установленному сроку удалить тонировку.

Суд при назначении наказания, учитывая в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины и наличие двоих малолетних детей, посчитал возможным назначить правонарушителю штраф в размере двух тысяч рублей.