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"Коралловая свадьба" с любимой профессией

Тридцать пять лет - не трудовой стаж, а целая жизнь, отданная энергетике. Мастер Кузедеевского участка Кондомского РЭС Владимир Ильич Кузнецов в шутку говорит, что отметил "коралловую свадьбу" с любимой профессией. Через девять месяцев мастер выходит на пенсию, но с работой, которая стала частью его жизни, прощаться не собирается.

По словам Владимира Ильича, работа, как супруга, всегда должна быть любимой и единственной. Чем чаще меняешь профессию, тем сложнее потом сделать правильный выбор.

"В энергетику я влюбился с молодости, да так и не смог променять ее на другую специальность, так сердцем прикипел, что на пенсию выходить не хочется, - рассказывает Владимир Ильич. - Каждый выезд бригады на смену - для меня, как маленькое путешествие по Сибири. Работа на высоте - это всегда романтика, будь тебе двадцать лет или шестьдесят. Багряный закат в золотых отливах, первые весенние листья на березах или заячьи следы на мартовском снегу - сидя в офисе этого не увидишь".

Состояние опор, их фундаментов и проводов, регулярная расчистка просек - все это под пристальным контролем мастера. Обходы и техобслуживание ЛЭП проводятся качественно и всегда в срок. За этим Владимир Ильич следит строго.

"По проводам, как по артериям, течет свет в дома десяткам тысяч жителей, - говорит энергетик. - Для нас отключение "стодесятки" подобно остановке сердца, которое энергетики, как врачи, должны запустить в считанные минуты. В таких ситуациях оперативно включается резервная линия, к которой мы на время подключаем потребителей, пока возвращаем к "жизни" основную. Такая "сложная операция" порой длится целую ночь. После тяжелой смены приходишь домой только под утро. Уставший, измотанный, включаешь свет на кухне и понимаешь - смена прошла не зря. А с энергией, которая в сердце, и жить веселее!".

Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2017
Общество
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