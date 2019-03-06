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«Краса Росгвардии-2019» Красноярска приняла участие в ночном благотворительном забеге»

Победительница регионального этапа конкурса «Краса Росгвардии-2019» лейтенант Ксения Воробьева приняла участие в благотворительном забеге в поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года «Ночной забег». Массовый старт состоялся в эко-парке «Гремячая грива»                                     г. Красноярска.

Более 500 участников марафона преодолели дистанцию в 5 км. Учитывая темное время суток, бегунам выдали фонарики, что придало забегу зрелищность и красоту.

«Для нас, сибиряков, Всемирная зимняя универсиада – знаковое событие 2019 года. Весь Красноярск пропитан спортивным духом. Участвуя в данном забеге, я хотела проверить свои силы и, конечно же, поддержать наших спортсменов», - поделилась Ксения Воробьева.

Лейтенант Ксения Воробьева надела форму уже почти 10 лет назад. Она ведет активный образ жизни, занимается спортом и имеет первый взрослый разряд по легкой атлетике.

Спорт
kuzbassnews.ru
06/03/2019
Спорт
Новости Кузбасса

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