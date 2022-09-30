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Крупная свалка отходов в Прокопьевском районе Кемеровской области ликвидирована.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2022 при проведении контрольно надзорного мероприятия без взаимодействия - выездного обследования, установлено, что свалка на площади 1086 кв. м ликвидирована.

Размещение несанкционированной свалки ТКО, расположенной по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, в границах МО «Каменно-Ключевское сельское поселение», установлено в ходе проведения проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2022
Общество
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