Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2022 при проведении контрольно надзорного мероприятия без взаимодействия - выездного обследования, установлено, что свалка на площади 20 кв. м ликвидирована. Размещение несанкционированной свалки ТКО. расположенной по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, в границах МО «Листвянское сельское поселение», установлено в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.