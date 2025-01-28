Крупный штраф заплатит кузбассовец за незаконный оборот более 600 литров спиртосодержащей продукции

Житель Мариинска в соседнем Чебулинском муниципальном округе Кузбасса незаконно приобрёл спиртосодержащую жидкость в крупном размере с целью дальнейшего получения материальной выгоды. После возбуждения в отношении «предпринимателя» уголовного дела тот пояснял, что в дальнейшем собирался разбавлять спиртосодержащую жидкость водой для дальнейшей продажи.

Из материалов уголовного дела следует, что 33-летний мариинец с целью получения материальной выгоды на междугородней трассе у кафе в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса приобрёл спиртосодержащую жидкость в 63 полимерных десятилитровых канистрах. Для дальнейшего извлечения материальной выгоды мужчина, не имея соответствующей лицензии, приобретённую спиртосодержащую продукцию на своём автомобиле «LADA GRANTA» перевёз в гараж своего дома.

Преступная деятельность жителя Мариинска была пресечена в конце января 2024 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Мариинский», которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гараже мариинца незаконную продукцию. Общий объём изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей жидкости составил более 600 литров на общую сумму около 480 тысяч рублей, что является крупным размером.

После возбуждения уголовного дела мариинец пояснял, что в дальнейшем собирался разбавлять спиртосодержащую жидкость водой для последующей продажи.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении незаконного оборота спиртосодержащей продукции в крупном размере признал полностью, не оспаривал обстоятельств совершённого им преступления, и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

За совершённое преступление мариинцу в итоге назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд