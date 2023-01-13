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«Курс молодого бойца» в Кузбасскино

25 февраля в 14:00 в Арт-зале Кузбасскино для кемеровчан и гостей столицы пройдет интерактивная программа к Дню защитника Отечества.

Участникам предстоит примерить роль самых настоящих бойцов русской армии. Чтобы «новобранцу» воплотить в реальность все поставленные задачи, ему всего лишь потребуется четко выполнять один за другим подготовительные этапы. Пройти основы физической, строевой, «огневой» подготовки, а также рукопашного боя.

Это будет самый веселый курс молодого бойца! После прохождения курса каждому участнику вручается удостоверение.

Подготовьтесь к самым неожиданным испытаниям! Приходите всей семьей или с компанией друзей! Зарядите телефоны, потому что точно будет, что снимать! После программы просмотр российского мультипликационного или художественного фильма.

Для организованных групп школьников и студентов города дата и время проведения «Курс молодого бойца» обговариваются индивидуально.

Подробности и запись на мероприятие по телефону: 36-43-69.

Стоимость участия 300 рублей с персоны!

Возрастное ограничение 6+

Кинозал «Кузбасскино», пр. Советский, 4

Продолжительность: 120 минут

 

Фото: Кузбасскино

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kuzbassnews.ru
13/01/2023
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