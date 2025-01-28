Курсанты класса Росгвардии стали участниками телемоста в честь 80-летия Победы

В областном центре воспитанники профильных классов Росгвардии школы № 74 побывали в Кузбасском центре «Дом Юнармии», где состоялся телемост, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеосвязь была организована с Александром Елисеевым - членом мотоклуба «Ночные волки», который проживает в Германии.

Александр рассказал ребятам о советском военном кладбище в общине Зиммерат, где похоронены 2 322 советских гражданина, скончавшихся в период с 1942 по 1945 годы. Большинство из них захоронены в братских могилах, а имена некоторых до сих пор остаются неизвестными.

В мероприятии также приняли участие представители мотоклуба «Ночные волки» из Кузбасса и поисковый отряд «Железный Феликс» имени Героя Советского Союза А. Д. Епанчина.

В ходе дискуссии школьники узнали, как ухаживают за захоронениями советских воинов в Германии, как там отмечают День Победы и как немецкие школьники изучают историю Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, подобные встречи напоминают ребятам о важности заботы о захоронениях советских солдат, сохранении памяти о тяжелом периоде жизни граждан и привитии уважения к героям страны у более юного поколения.

Фото: Росгвардия