Курсанты кузбасской Росгвардии приняли участие в патриотической «Ассамблее Героев»

В Кемерове прошла городская «Ассамблея Героев», в рамках которой юнгвардейцы организовали две выставки, посвящённые памяти героев – выпускников школы №74. Участники мероприятия почтили подвиг Героя Советского Союза Ивана Корчагина, командовавшего 7-м гвардейским Нежинским-Кузбассовским ордена Суворова механизированным корпусом, а также сотрудника ОМОН «Рубеж» Антона Клопова, погибшего при исполнении служебного долга в зоне СВО.

На базе школы №14 собрались почётные гости: ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов, глава города Дмитрий Анисимов, ветераны локальных войн и учащиеся из других школ. Курсанты Росгвардии рассказали присутствующим о подвигах земляков, продемонстрировали личные вещи старшего сержанта Антона Клопова и архивные фотографии героев.

В рамках мероприятия также прошёл круглый стол с участием кузбасских ветеранов, которые в разные годы защищали Родину. С учащимися говорили о героизме, патриотизме, фронтовой дружбе, а также о добровольцах, принимающих участие в СВО. Ветераны поделились личными историями боевого пути, подчеркнув важность преемственности поколений.

Участники форума отметили значимость подобных встреч для сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов напомнил, что важно помнить не только героев прошлого, но и тех, кто совершает подвиги сегодня.

Фото: Росгвардия