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«Кузбасс многонациональный» областной конкурс рисунка из Киселевска перемещается в Прокопьевск

Выставка областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный», посвященный Дню народного единства и празднованию 300-летия Кузбасса, завершает свою работу в киноконцертном зале «Россия» г. Киселевск.

С 25 января в ККЗ «Россия» выставка начала свою работу. Участники конкурса и жители города активно посещали выставку, ведь именно из этого города было представлено наибольшее количество работ. До 17 марта выставка работ будет в г. Киселевск, затем отправится в г. Прокопьевск в ДК «Ясная поляна» (ул. Кучина, 9).

25 марта в ДК «Ясная поляна» в честь празднования Дня работка Культуры России, состоится торжественное открытие выставки областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный». Выставка работ продлится до середины мая.

По завершению выставки в г. Прокопьевск, работы войдут в экспозицию областного Музея кино в ГАУК «Кузбасскино».

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69, на сайте и социальных сетях ГАУК «Кузбасскино».

Культура
kuzbassnews.ru
02/03/2021
Культура
Новости Кузбасса

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