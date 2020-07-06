Кузбасс начал подготовку к строительству 22 вертолетных площадок для санавиации в 2021 году

Подъездные пути и другую инфраструктуру, необходимую для создания 22 вертолетных площадок для санациации, начали обустраивать в городах Кузбасса. Регион претендует на участие в федеральном проекте «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году.

В случае успеха Кузбасс получит федеральное финансирование строительства площадок и два вертолета среднего класса «Ансат» с медицинскими модулями, способных эвакуировать самых тяжелых пациентов из любой точки области.

Строительство 22 вертолетных площадок позволит повысить доступность и качество первичной медпомощи жителям отдаленных и малонаселенных поселков Кузбасса, а также поможет при транспортировке тяжелобольных пациентов авиамедицинскими бригадами Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Три вертолетные площадки с возможностью ночных взлетов и посадок планируется обустроить при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой городской больнице № 1. Еще 19 площадок рассчитывают создать при районных больницах. Подготовка инфраструктуры для строительства площадок будет завершена к 1 октября 2020 года.

Одновременно в Кузбассе формируются авиамедицинские бригады, которые будут эвакуировать пациентов по воздуху. Шесть специалистов Кемеровского центра медицины катастроф прошли обучение по специальности «Врач, фельдшер авиамедицинской бригады» на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве. Еще 10 человек пройдут такую подготовку осенью.