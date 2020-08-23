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Кузбасс получит 15 автомобилей для перевозки маломобильных граждан

Города и районы Кузбасса в 2020 году получат 15 автомобилей, которые будут бесплатно доставлять маломобильных граждан на объекты социальной инфраструктуры.

Шесть специальных автомобилей Lada Largus Kub, купленные в рамках нацпроекта «Демография», уже работают в Новокузнецке. До конца года ожидаются поставки еще девяти машин: семь — в Кемерово, по одной — в Кемеровский муниципальный округ и Юргу.

Еще одна машина, приобретенная за счет бюджета области по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, начнет с 1 сентября работать в службе социального такси в Мариинске.

Общество
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kuzbassnews.ru
23/08/2020
Общество
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