Кузбасс получит 15 автомобилей для перевозки маломобильных граждан

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Города и районы Кузбасса в 2020 году получат 15 автомобилей, которые будут бесплатно доставлять маломобильных граждан на объекты социальной инфраструктуры.
Шесть специальных автомобилей Lada Largus Kub, купленные в рамках нацпроекта «Демография», уже работают в Новокузнецке. До конца года ожидаются поставки еще девяти машин: семь — в Кемерово, по одной — в Кемеровский муниципальный округ и Юргу.
Еще одна машина, приобретенная за счет бюджета области по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, начнет с 1 сентября работать в службе социального такси в Мариинске.
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