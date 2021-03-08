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Кузбасс получит 51 млрд рублей из федерального бюджета на программу развития области

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 55 млрд рублей, около 90% суммы — 51 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета.

«Программа содержит комплекс мер по социально-экономическому развитию всего Кузбасса, прежде всего тех, которые не связаны с добычей угля. Диверсификация и создание новой экономики Кузбасса — это цепь последовательных шагов и мер, которые нужно запланировать и вместе реализовывать. Важно создать мощную базу для развития экономики региона, обеспечить условия для достойной жизни людей. Здесь живет более 2,5 млн человек, и конечно, у них должна быть современная медицина, работа, жилье, возможность дать ребенку хорошее образование», — отметил Михаил Мишустин.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
08/03/2021
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