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Кузбасс получит более 4 млрд рублей на развитие туризма

На развитие туризма в 2019-2025 годах Кемеровская область получит из федерального бюджета более 4 млрд рублей.

На рабочей встрече в Москве и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олега Сафонова были подведены итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кузбассе, в рамках которой была построена автомобильная дорога Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз».

По итогам встречи была достигнута договоренность о включении заявки Кемеровской области при обеспечении финансирования в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Средства федерального бюджета составят более 4 млрд рублей. В ближайших планах также — подписание рамочного договора между Федеральным агентством по туризму и Кузбассом.

В рамках программы запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке км 30 – км 51, строительство подъездной дороги к сектору Б ТРК «Шерегеш».

Сотрудничество будет продолжено по перспективным туристским кластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

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kuzbassnews.ru
26/09/2018
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