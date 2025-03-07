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Кузбасс примет II Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш»

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Одним из вопросов стало проведение II Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш». Он станет площадкой для обмена опытом представителей туриндустрии и выработки предложений с целью дальнейшего развития горнолыжных курортов в России.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры, при этом ориентироваться на потребности людей с самым разным достатком, молодежи, людей старшего поколения, семей с детьми. В числе решений, которые предполагается выработать по итогам форума — предложения по обеспечению доступности горнолыжных комплексов для детского и семейного отдыха, а также создание круглогодичного реабилитационного центра для участников СВО на территории СТК «Шерегеш», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Форум планируется провести 2-3 апреля. В число участников войдут представители крупнейших горнолыжных курортов страны.

Предусмотрены треки, посвященные вопросам обеспечения технологического суверенитета горнолыжной индустрии; спортивным соревнованиям как элементу развития горнолыжных курортов; кадровому обеспечению индустрии гостеприимства; доступности горнолыжных курортов для семейного и детского отдыха; стандартам сервиса; законодательным инициативам. Отдельный трек планируется по организации на горнолыжных курортах реабилитации участников специальной военной операции.

Также в рамках проекта на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания запланирован Детский туристический форум «Сила гор. Шерегеш. Дети». Специалисты обсудят пешеходный и горнолыжный туризм, совместные программы с образовательными организациями.

Кроме того, будет организована выставка, на которой представят оборудование для горнолыжных комплексов и для активного отдыха, спортивную одежду, проекты модульных гостиниц, инфраструктуру.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
07/03/2025
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