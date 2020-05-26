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Кузбасс приобрел 15 новых автобусов

Автотехника поступила по госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы», поставки финансируются из областного бюджета.
Четыре дизельных утепленных автобуса НЕФАЗ большого класса междугородного назначения стоимостью более 7,5 млн каждый направлены для обслуживания междугородных рейсов в Мариинск, Тяжин, Юргу и Кемерово. Техника адаптирована под сибирские условия: с теплым полом, стеклопакетами, автономным воздушным отопителем в пассажирском салоне и кабине водителя.
Два утепленных междугородных автобуса VOLGABUS 5285G2 большого класса поступили в Кемеровскую автоколонну № 1237 и АО «КТК». Автобусы работают на компримированном природном газе, это сокращает выбросы в окружающую среду. Стоимость каждого автосредства – порядка 9 млн рублей.
Пять автобусов VOLGABUS среднего класса, адаптированных под сибирские условия, будут курсировать по городским маршрутам Белова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Тайги, Яшкино, еще по два – в Междуреченске и Юрге. Стоимость одного такого автобуса – более 7 млн рублей. Помимо усиленной системы отопления, модель адаптирована для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, также в салон будет легко закатить коляску с ребенком.
Поступивший транспорт оснащен устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

Общество
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Междуреченск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
kuzbassnews.ru
26/05/2020
Общество
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Междуреченск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
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