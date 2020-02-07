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Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-майор Олег Якушев

    Рабочая поездка заместителя командующего Сибирским округом Росгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора Олега Якушева проходит по югу Кемеровской области. Он посетил структурные подразделения территориального органа в Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске.

    Генерал-майор Якушев проверил организацию работы южных филиалов вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных подразделений кузбасской Росгвардии. В ходе визита состоялись оперативные совещания с личным составом регионального ведомства. Заместитель командующего сибирской Росгвардии призвал стражей правопорядка усилить работу по контролю за оборотом оружия и обеспечить гарантированную защищенность охраняемых объектов.

 

    По итогам прошедшего года генерал-майор Якушев дал положительную оценку работе кузбасских подразделений войск правопорядка. 

Политика
kuzbassnews.ru
07/02/2020
Политика
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