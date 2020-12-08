Кузбасс снова в десятке самых активных участников конкурса «Спасибо интернету»

Подведены итоги шестого конкурса для представителей серебряного возраста «Спасибо интернету». В нём приняли участие 145 жителей Кузбасса. Это почти на 18% больше, чем в прошлом году.

Кемеровская область вошла в десятку наиболее активных регионов. Высшие строчки в ней занимают Татарстан (805 участников) и Воронежская область (557 участников). Жюри, в состав которого вошли представители Пенсионного фонда и компании «Ростелеком», а также Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), оценивало эссе участников в 6 номинациях. Из них кузбассовцы чаще всего выбирали «Мои интернет-достижения», «Портал gosuslugi.ru: мой опыт». Увеличение количества желающих от Кемеровской области принять участие в конкурсе может говорить о том, что к компьютерной грамотности в регионе приобщается все больше людей серебряного возраста.

В 2020 году конкурс «Спасибо интернету» собрал свыше 4,6 тыс. заявок из 77 регионов страны. Примечательно, что 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году — 32,8%, в 2017 году — 31%.

Пользователями портала Госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Такое повышение может быть связано не только с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов из дома, но и с общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.