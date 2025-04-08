Кузбасс стал одним из первых сибирских регионов, где определены сроки особого противопожарного режима

С 15 апреля по 1 июня на территории Кузбасса будет установлен особый противопожарный режим. Об этом гласит соответствующее постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса №120 от 12 марта 2025 года, что означает необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, воздержаться от сжигания сухой растительности и не допускать возникновения огня в непосредственной близости к лесу.

Одним из факторов возникновения и распространения ландшафтных пожаров является невыполнение правообладателями участков требований земельного законодательства Российской Федерации, что приводит к зарастанию сорной и древесной растительностью, захламлению отходами производства и потребления и, как следствие, значительно повышает риск возгораний на сельхозугодиях, особенно если такие участки находятся вблизи лесного массива. Ведь прошлогодние остатки сорных растений на неиспользуемых участках представляя собой сухостой, из года в год образуют сухую травяную «подушку», которая способствует быстрому распространению огня. А несанкционированные свалки могут стать источниками распространения пожаров, в случае если такие свалки ликвидируются путем сжигания.

На сегодняшний день цифровые технологии позволяют вести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, отслеживать динамику их изменений по годам, выявлять нарушения законодательства в области охраны земель. В этой связи специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора ведут обследование земель сельскохозяйственного назначения круглогодично, в том числе без взаимодействия с правообладателями участков, выявляя десятки тысяч гектаров, заросших и не используемых в сельскохозяйственном производстве.

Так, на территории Кузбасса в течение 2024 года и с начала 2025 года инспекторы ведомства обследовали более 15 тыс. га, треть из которых, или 5,3 тыс. га, заросли сорной, древесной и кустарниковой растительностью и не используются для ведения сельского хозяйства.

В адрес всех правообладателей были оперативно направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В текущем сельскохозяйственном сезоне специалистам ведомства настоятельно рекомендуют принять все возможные меры по недопущению возгораний на сельхозугодьях и дальнейшего распространения пожаров на населенные пункты и леса, в том числе путем создания минерализованных полос. А в случае выявления фактов возгораний сухой травы и стерни незамедлительно сообщать в службу МЧС и приступать к тушению возгорания.

Важно помнить, что выжигание сухих растительных и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения отрицательно влияет на растения, животный мир, структуру почвы, нарушая структуру биоценозов.