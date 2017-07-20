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Кузбасс встречает самых спортивных и энергичных

24 июля в Кузбассе стартует ХI летняя Cпартакиада ПАО «МРСК Сибири». 190 спортсменов-энергетиков съедутся в шахтерскую столицу, чтобы показать яркие победы, новые рекорды, силу, характер и энергию корпоративного спорта. В течение трех дней на нескольких спортивных площадках будут соревноваться  команды энергетиков из восьми регионов Сибири.    

Последний раз Кемеровская область встречала энергетиков – сетевиков 9 лет назад. В этом году гостеприимный Кузбасс снова принимает эстафету Спартакиады и открывает объятия для людей одной из самых важных, жизнеобеспечивающих профессий. В течение трех дней участники будут соревноваться в силе и ловкости в трёх видах спорта: мини - футболе, волейболе и плавании.

Организаторы ставят  перед собой задачу не только создать условия для достижения высоких спортивных результатов, но и сплотить всех участников в одну дружную корпорацию спортсменов-энергетиков, создать атмосферу настоящего праздника, помочь проявить те качества, которые невозможно разглядеть в рутине повседневной работы.

По оценкам участников спартакиад, их проведение - прекрасная возможность для укрепления корпоративного духа и дружественных связей между филиалами компании. Ведь недаром крылатая фраза энергетиков гласит: «Между людьми возникает положительный заряд, если у них разный потенциал». А спорт, как раз, - отличный способ проявить свой потенциал перед одной большой и дружной командой, где один за всех и все за одного. Как говорится, есть контакт, будет и напряжение!

Торжественное закрытие и награждение лучших команд и участников состоится 26 июля. Следить за ходом соревнований можно в специальном разделе на сайте МРСК Сибири

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/07/2017
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Новости Кузбасса

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