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«Кузбассэнерго - РЭС» продолжает реконструкцию высоковольтной линии на юге Кузбасса

 Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири»  (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» завершили 2 этапа реконструкции линии электропередачи напряжением 110 киловольт от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская», которая снабжает электроэнергией весь Таштагольский и часть Новокузнецкого района Кемеровской области.

На сегодня энергетики завершили реконструкцию на самом сложном, 14-километровом участке от п. Мундыбаш в сторону п. Темир-Тау, заменив 84 км провода из 370 км, и поставили его под напряжение.

 - Множество пересечений с ЛЭП более низкого напряжения, что влечет за собой синхронизацию графиков с другими сетевыми организациями, большие перепады высот,  необходимость привлекать специализированную технику, сложности в перебазировке привлеченных сил в связи с тем, что подъехать к линии можно только в определенных местах, – все это преодолели. Прошли самые трудные по организации работ 2 этапа, - рассказывает директор «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров.

 Проектом реконструкции ЛЭП предусмотрено поэтапное обновление провода (всего 370 км) на обеих цепях линии,  арматуры, изоляции и монтаж 133 км грозотроса. В строительных работах занято 53 человек и 16 единиц техники. Завершить реконструкцию энергетики планируют до конца года.

В результате обновления линии увеличится надежность всего энергоузла, в том числе рудодобывающих предприятий Таштагольского района, социально значимых объектов и десятков населенных пунктов.

Экономика
Таштагол
kuzbassnews.ru
28/07/2017
Экономика
Таштагол
Новости Кузбасса

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