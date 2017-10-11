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«Кузбассэнергосбыт» разыграл 50 сертификатов на оплату электроэнергии

Всего за три месяца акции «Всю осень дарим свет» компания «Кузбассэнергосбыт» вручит 180 подарочных сертификатов на 1000 и 1500 рублей. 

В первом этапе розыгрыша подарочных сертификатов поучаствовало более 114 тыс. человек со всего Кузбасса. Причем тех, кто оплатил задолженность и стал участником акции, оказалось больше, нежели тех, кто исправно оплачивал ресурс в течение года – 69,5 тыс. человек. Больше всего победителей в Новокузнецке – 10 человек, еще 7 в Ленинске-Кузнецком и 5 в Прокопьевске.

Впереди еще два розыгрыша призов – в октябре и ноябре. Причем, включиться в борьбу за подарочные сертификаты можно в любой из оставшихся месяцев. Нужно только своевременно оплачивать задолженность за электроэнергию.

Список лицевых счетов обладателей сертификатов и условия акции размещены на сайте компании в разделе «Гражданам-потребителям/Акции и конкурсы/Акция «Всю осень дарим свет!». 

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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