Кузбасская «целительница» после освобождения из колонии будет 8 лет находиться под административным надзором

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в исправительную колонию 47-летняя З. ранее попала за совершение мошенничества, которое она совершила в одном из сёл Беловского района Кузбасса, а также за совершение кражи, совершённой в Саратовской области.

Администрация мариинской исправительной колонии № 35 обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора к освобождающейся в 2023 году из мест лишения свободы З.

Из материалов дела следует, что З., в августе 2018 года освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы, уже через полгода вновь совершила преступление. В феврале 2019 года в одном из сёл Беловского района Кузбасса со своей подругой она просила милостыню, проходя по домам. Дверь в один из домов им открыла пенсионерка, которой они пожаловались, что нечем кормить детей. Та их пожалела и отдала 100 рублей. Но в этот момент одна из цыганок сказала хозяйке дома, что та сильно болеет и ей требуется лечение. Пенсионерка согласилась «полечиться», так как верила в народную примету, что люди цыганской народности могут лечить. После различных манипуляций с сырым куриным яйцом и полотенцем Земфира предложила полечить деньгами. Пенсионерка вынесла цыганке 200 тысяч рублей, которая после манипуляций с деньгами незаметно вытащила часть купюр, положив себе в карман. После этого она завернула оставшиеся деньги в газету, строго предупредив, что деньги нельзя доставать ни при каких обстоятельствах несколько дней. Пенсионерка поблагодарила «добрых женщин», заплатив им ещё 3 тысячи рублей. Но через час она всё же развернула газету с деньгами, из которых недосчиталась более 150 тысяч рублей, после чего сразу же обратилась в полицию.

А З. после этого уехала на попутной машине домой в Прокопьевск, где пересчитав похищенные деньги, решила уехать из Кузбасса. На следующий день она выехала в Челябинск, а потом – в Саратов. В Саратовской области в апреле 2019 года она ходила по домам одного из сёл, предлагая жителям купить имеющиеся у неё вещи. В одном из домов хозяев не оказалось, да и дверь была не заперта. В результате она из дома похитила валюту, а также золотые и серебряные украшения на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Через некоторое время там же в Саратовской области она была задержана, и в августе 2019 года за кражу была осуждена Татищевским районным судом Саратовской области, а через полтора года за хищение имущества пенсионерки путём обмана и злоупотребления доверием – в феврале 2021 года Беловским районным судом Кемеровской области.

В 2023 году оканчивается срок её наказания, и ей, как особо опасной рецидивистке с отрицательными характеристиками, администрация исправительного учреждения считает целесообразным установить после освобождения административный надзор.

Рассмотрев заявленные административные исковые требования, Мариинский городской суд Кемеровской области в целях предупреждения совершения осуждённой З. преступлений и других правонарушений, а также в целях оказания на неё индивидуального профилактического воздействия посчитал правильным установить ей административный надзор на срок 8 лет.

В течение срока административного надзора З. будет обязана два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания. При этом ей 8 лет также запрещено выезжать за пределы территории Кузбасса.

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