Кузбасская делегация приняла участие в праздновании 60-летнего юбилея Петербургского тракторного завода

Аграрии и делегации региональных органов управления ознакомились со всеми новинками отечественного сельхозмашиностроения, увидели демонстрационные показы и тест-драйвы техники, а также приняли участие в деловой программе мероприятия.

В составе кузбасской делегации глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров стал участником масштабного мероприятия, где встретились лучшие механизаторы страны.

В ходе презентации петербургский тракторный завод представил свой опыт работы, серийную продукцию и новинку - трактор с современной российской системой автономного вождения.

Первый трактор «Кировец» - К-700 был выпущен 60 лет назад. Возможности нового трактора К-700 позволили увеличить эффективность сельскохозяйственных работ и обеспечили необходимые условия роста урожайности зерновых культур.

За эти годы с конвейера завода сошло более 500 тысяч машин марки «Кировец». За прошлый год завод укрепил свою позицию лидера российского рынка энергонасыщенных тракторов мощностью свыше 250 л.с.

Благодаря грамотной стратегии руководства и самоотверженному труду многотысячного коллектива Петербургский тракторный завод в условиях санкционного давления продолжил развитие и в 2022 году. По сравнению с прошлым годом выпуск техники «Кировец» увеличен на 20 %.