До декабря 2020 года кузбасские аграрии могут приобрести минеральные удобрения по беспроцентной рассрочке.
Программа рассрочки действует благодаря договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с руководством КАО «Азот».
«Сельхозпредприятия региона могут оплачивать приобретенные в начале года минеральные удобрения по частям до декабря. Причем в этом году удалось запустить программу раньше на месяц – так аграрии успеют вывезти удобрения задолго до начала посевной кампании», — подчеркнул Цивилев.
Применение минеральных удобрений оказывает положительное влияние на плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции, увеличивая эффективность отрасли растениеводства в целом, и аграрии все активнее используют их в работе.
Фото: пресс-служба АКО
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