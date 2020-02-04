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Кузбасские аграрии могут приобрести минеральные удобрения по беспроцентной рассрочке

До декабря 2020 года кузбасские аграрии могут приобрести минеральные удобрения по беспроцентной рассрочке.

Программа рассрочки действует благодаря договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с руководством КАО «Азот».

«Сельхозпредприятия региона могут оплачивать приобретенные в начале года минеральные удобрения по частям до декабря. Причем в этом году удалось запустить программу раньше на месяц – так аграрии успеют вывезти удобрения задолго до начала посевной кампании», — подчеркнул Цивилев.

Применение минеральных удобрений оказывает положительное влияние на плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции, увеличивая эффективность отрасли растениеводства в целом, и аграрии все активнее используют их в работе.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Экономика
kuzbassnews.ru
04/02/2020
Экономика
Новости Кузбасса

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