Новости Кузбасса

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Кузбасские аграрии собрали 1 млн 87 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, урожай убран с 525 тыс. га, это 86,5 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.

В Яшкинском, Яйском, Крапивинском, Топкинском, Прокопьевском районах убрано более 90 % посевных площадей.

Средняя урожайность по области составила 20,7 ц/га. Самая высокая у яшкинцев - 29,9 ц/га, урожайность свыше 24 ц/га получили в Гурьевском, Прокопьевском, Чебулинском районах.

Также убрано 71,4 % площадей рапса, средняя урожайность которого составляет 16,2 ц/га.

Кроме того, сельхозорганизации области убрали картофель с  92,4 % площадей, это 8,2 тыс. га,  валовой сбор составил 172 тыс. тонн, средняя урожайность – 210 ц/га. Завершили уборку картофеля аграрии Яшкинского, Яйского, Юргинского, Топкинского, Прокопьевского и Крапивинского районов. Самая высокая урожайность – свыше 261,8 ц/га – зафиксирована в Яшкинском районе.

Овощей убрано около 73,5 % при средней урожайности по области 321 ц/га. Лидирует по урожайности Кемеровский район - 601 ц/га. Уборку овощей закончили Прокопьевский, Юргинский и Яшкинский районы.

Экономика
Верх-Чебула
Гурьевск
Кемерово
Крапивинский
Прокопьевск
Топки
Юрга
Яшкино
Яя
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Экономика
Верх-Чебула
Гурьевск
Кемерово
Крапивинский
Прокопьевск
Топки
Юрга
Яшкино
Яя
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