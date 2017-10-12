Новости Кузбасса

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, урожай убран с 525 тыс. га, это 86,5 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.

В Яшкинском, Яйском, Крапивинском, Топкинском, Прокопьевском районах убрано более 90 % посевных площадей.

Средняя урожайность по области составила 20,7 ц/га. Самая высокая у яшкинцев - 29,9 ц/га, урожайность свыше 24 ц/га получили в Гурьевском, Прокопьевском, Чебулинском районах.

Также убрано 71,4 % площадей рапса, средняя урожайность которого составляет 16,2 ц/га.

Кроме того, сельхозорганизации области убрали картофель с 92,4 % площадей, это 8,2 тыс. га, валовой сбор составил 172 тыс. тонн, средняя урожайность – 210 ц/га. Завершили уборку картофеля аграрии Яшкинского, Яйского, Юргинского, Топкинского, Прокопьевского и Крапивинского районов. Самая высокая урожайность – свыше 261,8 ц/га – зафиксирована в Яшкинском районе.

Овощей убрано около 73,5 % при средней урожайности по области 321 ц/га. Лидирует по урожайности Кемеровский район - 601 ц/га. Уборку овощей закончили Прокопьевский, Юргинский и Яшкинский районы.